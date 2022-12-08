Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Р§Рњ 2022
Главная
Волейбол

Сегодня, 15:24

Сборные Китая в 2023 году сыграют против команд чемпионата России

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Мужская и женская сборные Китая проведут матчи против команд чемпионата России.

«На 2023 год у нас в планах есть участие китайских сборных в наших чемпионатах. Это будет частичное участие. Это будет серия матчей с клубами нашей мужской и женской Суперлиги, которая пройдет в апреле 2023 года», — приводит ТАСС слова генсека Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16533941
0
Читайте также
Оформил простейший дубль и взбесил дерзкого канадца. Овечкин может побить рекорд Хоу уже до Нового года!
Капризов — невероятный! Забил сломанной клюшкой и установил сразу два рекорда «Миннесоты»
Посол Польши в Венгрии встретился с желающими поделить Украину политиками
Захарова заявила о подготовке США «дворцового переворота» на Украине
Члены украинской делегации в конгрессе США вытерли обувь о флаг ДНР
Что происходит с туризмом в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генменеджер сборной Тетюхин рассчитывает, что России компенсируют затраты на подготовку к ЧМ по волейболу
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости