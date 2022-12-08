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Сегодня, 14:48

Генменеджер сборной Тетюхин рассчитывает, что России компенсируют затраты на подготовку к ЧМ по волейболу

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин в комментарии «СЭ» оценил шансы на то, что России компенсируют отмененный ЧМ-2022.

Рассмотрение дела о компенсации начнется в декабре в Швейцарии.

— Есть определенные юридические нормы международного права. Наша страна не виновата в том, что чемпионат мира перенесли, — сказал Тетюхин «СЭ». — Мы потратились, все строилось, никакой коррумпированности там не было. В моем понимании, конечно, рано или поздно нам должны компенсировать затраты. Есть же правила приличия. Но если это максимально политизировано, то тогда будут сложности.

— Должны-то должны, но не все, что сейчас должно осуществляться в юридических нормах.

— Тогда вообще не стоит заморачиваться. Тогда нам тоже, может, не надо выполнять какие-то требования, которые нам неудобно выполнять, если так обстоит разговор. Мы ж тоже можем пойти в другую сторону. Мы до последнего оставались порядочными, я сейчас говорю не только о федерации волейбола, а в целом о стране. Все обязательства, которые у нас были, мы исполняли. Если разговор пройдет в этом русле, то нам надо будет перестраивать взаимоотношения. Это 100 процентов несправедливо. Будем надеяться на разум и порядочность.

8 декабря генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил, что Международная федерация волейбола (FIVB) не будет выплачивать россиянам компенсацию за отмену чемпионата мира среди мужских команд.

Волейбол
Сборная России по волейболу
Сергей Тетюхин
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