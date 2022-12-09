Всероссийская федерация волейбола не перейдет в Азиатскую конфедерацию волейбола

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что ВФВ не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.

«Не знаю, какой резон в переходе в Азиатскую конфедерацию волейбола. Не вижу смысла для обсуждения, решение Международной федерации волейбола (FIVB) распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги», — приводит слова Яременко ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.