Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Р§Рњ 2022
Главная
Волейбол

Сегодня, 10:14

Всероссийская федерация волейбола не перейдет в Азиатскую конфедерацию волейбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что ВФВ не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.

«Не знаю, какой резон в переходе в Азиатскую конфедерацию волейбола. Не вижу смысла для обсуждения, решение Международной федерации волейбола (FIVB) распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги», — приводит слова Яременко ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/16545921
Волейбол
0
Читайте также
Засилье советников в сборной. Штаб России на Кубке Первого канала необъяснимо раздут
Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»
В ЛНР заявили об отказах иностранных наемников ехать в Артемовск
Путин прибыл в Бишкек на саммит ЕАЭС
Трамп назвал «позором для США» обмен Бута на Грайнер
Как спасают птиц в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборные Китая в 2023 году сыграют против команд чемпионата России

Яременко заявил, что наказание за допинг волейболиста Бутько несправедливо
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости