Международная федерация волейбола возобновит дело в отношении тренера Бузато, если он нарушит условия отстранения

Международная федерация волейбола возобновит делопроизводство в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, если он нарушит условия отстранения, сообщает ТАСС.

Ранее специалист был дисквалифицирован на три игры за оскорбительный жест, показанный после победы сборной России над командой Южной Кореи в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года.

Бузато пропустит три первых матча на чемпионате Европы по волейболу, который стартовал в Турции, Польше, Венгрии и Словакии. Однако дисциплинарная комиссия Международной федерации волейбола оставляет за собой право вновь открыть производство, если Бузато не отбудет свое наказание.