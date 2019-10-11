Колобков обсудил с гендиректором Международной федерации волейбола проведение ЧМ в России

Министр спорта РФ Павел Колобков провел встречу с гендиректором Международной федерации волейбола Фабио Азеведо, сообщает официальный сайт Минспорта. В ходе беседы стороны обсудили вопрос проведения в России мужского чемпионата мира-2022.

— В связи с проведением в России в 2022 году Чемпионата мира по волейболу среди мужчин, вам предстоит посетить нашу страну еще много раз с инспекционными визитами, — сказал Колобков. — В волейболе много равных команд, поэтому никогда не известно, какими будут результаты, — заметил Павел Колобков. — Это придает волейболу особый интерес со стороны болельщиков. И у нас очень ждут домашний чемпионат мира.

— Мы уже отмечаем, что соревнования в России пройдут на высоком уровне, — подчеркнул Фабио Азеведо. — У вас очень хорошие условия для проведения такого масштабного турнира, который не самый простой с точки зрения организации, ведь в нем участвуют команды 24 стран, 21 день идут соревнования.