Губерниев об отстранении Воронкова: «Можно было лишать его тренерской лицензии»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на утверждение двухлетней дисквалификации тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

«Здорово, что Федерация его дисквалифицировала. Воронков лишний раз доказал, что он не только расист, женоненавистник, но и дурак набитый. Если бы он извинился, то все было бы нормально. Теперь он отстранен от матчей в любом статусе под эгидой Федерации. Теперь в сводное время он, как настоящий набитый дурак, может ходить по Ленинградской области, искать ямы на дорогах и заделывать их. Будет хоть какая-то польза. На мой взгляд, можно было лишать его тренерской лицензии. Он же ведь особо опасный расист — он не извинился, не было раскаянья», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев поблагодарил Федерацию волейбола и Министерсво спорта за неравнодушие в этой ситуации.

«Эту бучу поднял я. Спасибо всем неравнодушным. Федерация и Министерство спорта молодцы! Но я не слышал, чтобы Олимпийский комитет как-то на это отреагировал и Станислав Поздняков лично. Такие вещи нужно пресекать в зародыше. Но в глазах людей тренер Воронков не будет тренером чемпионов по волейболу. Он будет продолжать быть расистом, женоненавистником, хамом и набитым дураком. Посмотрим, какой из него теперь получится асфальтоукладчик», — добавил Губерниев «СЭ».

Ранее исполком Всероссийской федерации волейбола утвердил двухлетнюю дисквалификацию тренера Андрея Воронкова.

Напомним, во время финального матча против «Уралочки-НТМК» Воронков нелицеприятно высказался в отношении одной из волейболисток команды соперников Айламы Монталво.