Волейбол
Новости
Статьи Россия Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Волейбол

Сегодня, 18:15

Волейболистка сборной России Кадочкина перешла в «Локомотив»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Кадочкина.
Фото ВК «Динамо — Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», 19-летняя доигровщица волейбольного «Динамо — Ак Барс» Татьяна Кадочкина в предстоящем сезоне будет защищать цвета чемпиона страны «Локомотива». В калининградском клубе «СЭ» подтвердили факт перехода.

Кадочкина — игрок сборной России, принимала участие в чемпионате Европы 2021 года, чемпионка России 2020 года и обладательница двух Кубков России (2020, 2021). В составе молодежных и юношеских сборных она взяла бронзу чемпионата мира и два золота золота чемпионата Европы среди девушек.

Волейбол
Сборная России по волейболу
0
Читайте также
Баланс: упражнения для развития равновесия
Чешские старики и везучие американцы против вечных финалистов. Прогнозы на полуфиналы ЧМ по хоккею-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вакыфбанк» стал победителем женской Лиги чемпионов
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости