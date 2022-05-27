Волейболистка сборной России Кадочкина перешла в «Локомотив»

Как стало известно «СЭ», 19-летняя доигровщица волейбольного «Динамо — Ак Барс» Татьяна Кадочкина в предстоящем сезоне будет защищать цвета чемпиона страны «Локомотива». В калининградском клубе «СЭ» подтвердили факт перехода.

Кадочкина — игрок сборной России, принимала участие в чемпионате Европы 2021 года, чемпионка России 2020 года и обладательница двух Кубков России (2020, 2021). В составе молодежных и юношеских сборных она взяла бронзу чемпионата мира и два золота золота чемпионата Европы среди девушек.