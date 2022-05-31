Спортивный юрист Чичеров оценил шансы Воронкова обжаловать приговор о дисквалификации

Спортивный юрист Илья Чичеров рассказал, какие шансы у тренера «Локомотива» Андрея Воронкова обжаловать решение Всероссийской федерации волейбола о его дисквалификации.

«Обжалование возможно в Арбитраж при ВФВ, чье решение впоследствии обжалуется в НЦСА (Национальный центр спортивного арбитража). В теории, конечно, может, я видел очень креативные объяснения необходимости снижения или отмены санкций. На практике очень маловероятно», — цитирует «Газета.Ru» Чичерова.

Во время тайм-аута финального матча чемпионата России между «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» Андрей Воронков произнес расистское высказывание в адрес кубинкой спортсменки Айламы Монтальво. Всероссийская федерация волейбола отстранила тренера от работы на два года.