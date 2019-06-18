Вадим Панков: "Болельщики, потерпите"

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков в интервью "СЭ" призвал болельщиков потерпеть. Россиянки в 12 матчах лиги наций одержали всего 3 победы.

– Начиная с первого этапа, люди далекие от волейбола, которые смотрели только на результат, прилично критиковали команду. Что можете сказать в ответ?

– Что, безусловно, хочу, чтобы все сильнейшие участвовали в каждом соревновании, как можно больше побеждали и радовали нашего зрителя. Но у части игроков есть проблемы. У кого-то травмы, у кого-то – перегрузка. Это не дает привлечь сразу всех. Есть четкие задачи, к примеру, отобраться на Олимпийские игры, достойно выступить на чемпионате Европы. Вот основные турниры. К ним надо готовиться, поэтому снимаем часть игроков с Лиги наций, даем время на восстановление и направляем все силы на главные старты.

Могу извиниться перед болельщиками, но прошу, чтобы они потерпели – в Лиге наций играем молодежью. Она многого хочет, но пока не все может. Ждем побед и роста молодых, качественных волейболисток. (Вячеслав Короткин)

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