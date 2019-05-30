Россия уступила Турции в Лиге наций

Женская сборная Турции обыграла команду России (3:0) в предварительном раунде Лиги наций. Для россиянок это четвертое поражение подряд.

У сборной России 12 очков заработала Наталья Юринская, это лучший результат в команде.

Следующие матчи Лиги наций пройдут в Кортрейке (Бельгия). 4 июня россиянки сыграют с бельгийской сборной. 5 июня им предстоит матч с Сербией, а 6 июня - со сборной Польши.

Лига наций. Женщины

Предварительный раунд

Турция - Россия - 3:0 (25:19, 25:21, 25:20)

30 мая.