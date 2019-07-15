Туомас Саммелвуо: "Счастлив как никогда! Очень счастлив!"

Главный тренер сборной России​ Туомас Саммелвуо после победы над США в финале Лиги наций (3:1) отметил, что команда достигла всего, чего хотела. Также он признался, что очень счастлив.

– Благодарен всем, кто работает в нашей сборной. Федерация, тренерский штаб, доктора, персонал и, конечно, игроки – все мы одна команда, – сказал Саммелвуо. – Я смотрю не только на результат. Не менее важно, что у нас реально крепкий коллектив.

В полуфинале и финале у нас были очень сложные моменты, но никто не опускал рук. Все верили в успех. Я очень рад, как вела себя наша скамейка запасных.

– За эту Лигу наций – пять с плюсом?

– Все чего хотели, мы достигли. Но я уже смотрю дальше.

– Уже? Не дадите себе пару дней, чтобы выдохнуть?

– Да надо бы. Ребятам точно, но и я попробую отдохнуть. Такой ритм. Полтора года подряд, без перерывов...Но я не могу назвать это работой. Это моя страсть.

Тем более, у нас отличный коллектив.

– Прямо сейчас вы счастливы?

– Вообще! Счастлив как никогда! Очень счастлив! Всегда нужно время, чтобы осознать, что мы сделали. Но самые большие эмоции – в первый момент после победы. Когда все вокруг обнимаются, радоваться. Для меня это самый большой кайф. У нас командный вид спорта и для меня очень важно, какая поддержка идет со скамейки. В первой игре с США мы играли одним составом, сейчас – другим, но в обоих случаях я ощущал колоссальную энергетику. Это для меня – главное. И сейчас я – счастлив. (Владимир Иванов)

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