Тетюхин заявил, что проблема с питанием сборной России в Австралии решена

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин рассказал об улучшении меню для команды в австралийском Брисбене.

– Проблема с питанием решена. После вчерашней жалобы в FIVB мы еще раз встречались с представителями местной федерации волейбола и организаторами этапа Лиги наций в Брисбене. В итоге сегодня питание улучшили, все в порядке, – цитируют "РИА Новости" Тетюхина.

– Что касается проживания, мы и дальше живем в студенческом кампусе. В этом плане ничего страшного.

Причиной для жалоб стал скудный завтрак, состоявший из скрамбла и хлопьев, а также обед из слегка разваренных макаронов и курицы. Сегодня в рамках австралийского тура Лиги наций сборная России сыграет с Бразилией.