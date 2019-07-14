Сборная России вышла в финал Лиги наций

Сборная России выиграла у Польши в матче 1/2 финала Лиги наций (3:1). Второй финалист определится позднее во встрече Бразилия – США.
Лига наций
Мужчины
Финал шести
1/2 финала
Польша – Россия – 1:3 (19:25, 26:24, 22:25, 21:25)
Monster Block! #15 Victor Poletaev 🇷🇺 with a huge stuff!— Volleyball World (@FIVBVolleyball) 14 июля 2019 г.
Poland vs Russia is live: https://t.co/Mb4bOX6fvT #VNL Finals tickets: https://t.co/ud82KQDnMw #BePartOfTheGame #volleyball #VNLmen @PolskaSiatkowka @RusVolleyTeam pic.twitter.com/olW5VNw0ek
Лига наций, мужчины: новости и обзоры, турнирная таблица, расписание и результаты матчей
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