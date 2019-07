Сборная России вышла в финал Лиги наций

Monster Block! #15 Victor Poletaev 🇷🇺 with a huge stuff!



Poland vs Russia is live: https://t.co/Mb4bOX6fvT #VNL Finals tickets: https://t.co/ud82KQDnMw #BePartOfTheGame #volleyball #VNLmen @PolskaSiatkowka @RusVolleyTeam pic.twitter.com/olW5VNw0ek