Сборная России вышла в финал Лиги наций

Сборная России​ выиграла у Польши в матче 1/2 финала Лиги наций (3:1). Второй финалист определится позднее во встрече Бразилия – США.

Лига наций

Мужчины

Финал шести

1/2 финала

Польша – Россия – 1:3 ​(19:25, 26:24, 22:25, 21:25)

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