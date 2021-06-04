Сборная России победила аутсайдера мужской Лиги наций
Сборная России одержала очередную победу в рамках мужской волейбольной Лиги наций. Российская команда не без труда переиграла команду Австралии в трех сетах.
Сборная России одержала четвертую победу при одном поражении и с 13 очками вышла на первое место в турнирной таблице. В следующем матче 5 июня российские волейболисты сыграют с командой Польши.
Австралийцы пока не набрали ни одного очка, а за пять матчей смогли выиграть у соперников только один сет.
Волейбол
Лига наций. Мужчины
Предварительный раунд
Россия — Австралия — 3:0 (25:19, 26:24, 25:21)
4 июня.
Польша — США — 3:0 (25:17, 28:26, 25:17)
4 июня.
Иран — Италия — 3:1 (26:24, 29:27, 21:25, 25:22)
4 июня.
Сербия — Франция — 3:2 (22:25, 24:26, 25:22, 25:23, 15:9)
4 июня.
Голландия — Германия — 3:2 (25:18, 23:25, 25:20, 23:25, 15:13)
4 июня.
Бразилия — Япония — 3:0 (25:20, 25:16, 25:20)
4 июня.
Аргентина — Словения — 0:3 (19:25, 22:25, 18:25)
4 июня.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/nationsleague/2021/
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