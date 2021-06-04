Сборная России победила аутсайдера мужской Лиги наций

Сборная России одержала очередную победу в рамках мужской волейбольной Лиги наций. Российская команда не без труда переиграла команду Австралии в трех сетах.

Сборная России одержала четвертую победу при одном поражении и с 13 очками вышла на первое место в турнирной таблице. В следующем матче 5 июня российские волейболисты сыграют с командой Польши.

Австралийцы пока не набрали ни одного очка, а за пять матчей смогли выиграть у соперников только один сет.

Волейбол

Лига наций. Мужчины

Предварительный раунд

Россия — Австралия — 3:0 (25:19, 26:24, 25:21)

4 июня.

Польша — США — 3:0 (25:17, 28:26, 25:17)

4 июня.

Иран — Италия — 3:1 (26:24, 29:27, 21:25, 25:22)

4 июня.

Сербия — Франция — 3:2 (22:25, 24:26, 25:22, 25:23, 15:9)

4 июня.

Голландия — Германия — 3:2 (25:18, 23:25, 25:20, 23:25, 15:13)

4 июня.

Бразилия — Япония — 3:0 (25:20, 25:16, 25:20)

4 июня.

Аргентина — Словения — 0:3 (19:25, 22:25, 18:25)

4 июня.