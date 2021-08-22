Это уровень Вильфредо Леона!

Чемпионат Европы-2021. Женщины. Групповой этап

Россия — Азербайджан — 3:0 (25:16, 25:17, 25:13)

Очки в атаке — 41:28. На блоке — 3:2. Эйсы — 17:4.

Россия: Федоровцева (24), Лазарева (11), Енина (9), Смирнова (8).

Азербайджан: Степаненко (9).

Россия в сильно обновленном после Олимпиады составе уверенно стартовала на Евро. В первом матче на турнире в четырех партиях была обыграна Франция. В воскресенье вечером — разгромлен Азербайджан. Еще несколько лет назад эта сборная была в соку и добиралась до полуфинала ЧЕ-2017, но сейчас команда в кризисе. Лидеры не приехали, играют молодые. Да и те из-за жестких антиковидных мер в стране долгое время не имели вообще никакой возможности тренироваться.

На фоне такого Азербайджана наша экспериментальная сборная выглядела космосом. Игры как таковой особо и не было. Россиянки просто забомбили соперниц подачами. В первом сете было сразу пять эйсов. А во втором на подачах Арины Федоровцевой наша сборная начала с рывка 8:0.

Не убегайте от мяча

Не зря тренер сборной США легендарный Карч Кирай недавно шутил о том, как повезло студенткам, что 17-летняя Федоровцева играет со взрослыми, а не со сверстницами. «Она их поубивала бы своими ударами», — смеялся триумфатор Олимпиады-2020.

Вот и теперь при 8:0 главный тренер Азербайджана упрашивал свою команду: «Не убегайте от мяча, не убегайте!» Защита его команды после пушечных выстрелов Арины просто развалилась.

Всего за три сета доигровщица подавала 24 раза. Намного больше всех. Говорит это о том, как она держала подачу. Из 24 подач у нее 11 эйсов и всего две ошибки. Вполне возможно, 11 эйсов — абсолютный рекорд в истории чемпионатов Европы. Потому что это какой-то запредельный уровень.

В недавней Лиге наций, например, Вильфредо Леон, которого многие считают лучшим подающим мира, наколотил 13 эйсов. Это высший результат за все розыгрыши турнира. Но у него было четыре парии. Арина набрала 11 за три. И добавила к ним результативный блок плюс 12 очков в атаке. Да, этот Азербайджан был слаб. Но показатели — запредельные.

У России осталось две блокирующих, но ждем возвращения Бровкиной

Интриги в матче, естественно, не получилось. С эффективностью выше 50 процентов атаковала Анна Лазарева, два «чехла» у Елизаветы Котовой, уверенно дирижировала Полина Матвеева — 19-летняя связка ростом 1,92 м. Пока Россия обходится на турнире без потери лишних нервов. Единственная неприятность за две игры — травма Юлии Бровкиной. Из-за чего у Серджио Бузато осталось на матч с Азербайджаном всего две блокирующих.

Но с Юлей, к счастью, все относительно нормально. Уже в ближайших матчах 20-летняя центральная сможет вернуться на площадку. И это будет весьма кстати. Потому что впереди куда более тяжелые игры. В понедельник у России — Бельгия, в среду — Сербия. Практически наверняка именно эти три команды займут первые три места в группе. И в каком порядке они в итоге будут располагаться — принципиальный вопрос. Естественно, что чем выше — тем проще соперники будут в первом раунде плей-офф. Так что жара начнется уже на этой неделе.

Включайтесь. Все самое интересное на этом Евро только начинается.