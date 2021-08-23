Взять два сета и повести 4:0 в третьем, но проиграть. Драма российских волейболисток на Евро

А казалось, что матч против Бельгии уже в кармане, но соперницы были другого мнения

Чемпионат Европы-2021. Женщины. Групповой этап

Россия — Бельгия — 2:3 (31:29, 25:21, 13:25, 22:25, 11:15)

Очки в атаке — 66:68. На блоке — 11:8. Эйсы — 8:13.

Россия: Федоровцева (28), Лазарева (19), Смирнова (17).

Бельгия: Эрботс (32), ван Гестель (17).

Бельгия — первая по-настоящему серьезная проверка России на этом Евро. Крепкая и обученная европейская команда с ярко выраженным лидером — 21-летним супербомбардиром Бритт Эрботс, звездой чемпионата Италии. Многие расценивали этот матч как раз как перестрелку Эрботс и Арины Федоровцевой. В какой-то степени так оно и получилось.

Эти подачи Федоровцевой

Началось для нас все обескураживающе — с эйса бельгиек. Не успели и глазом моргнуть, а уже 6:12. Соперницы были невероятно заряжены, и противопоставить им российская сборная сначала не могла ничего. А потом подавать пошла 17-летняя Федоровцева — и все перевернулось. С 6:12 счет обновился до... 15:12. У Арины — четыре эйса. Плюс подруги по сборной поддержали блоком.

Эта яркая вспышка, честно говоря, не укладывалась в ход матча. Наши много ошибались и выглядели ничуть не лучше соперниц. Но таков эффект звезды. Хотя бельгийки, казалось, воспринимали подачи Федоровцевой как какое-то читерство. Все шло по их сценарию — и здесь такое.

Потом игра снова выравнялась. В концовке партии у Бельгии даже было два сетбола — 22:24. Но наши выстояли. И сумели на зубах вытащить тяжелейший сет — 31:29.

После такого россиянки получили серьезное психологическое преимущество. И следующую партию взяли с большим преимуществом. Что было важно — разыгралась диагональная Анна Лазарева. Все было хорошо. 2:0.

Провал в приеме

Третья партия — и наши девушки повели 4:0. В тот момент казалось, что игра сделана. У команды получалось многое, тогда как бельгийки ошибались сериями.

Но буквально в один момент все перевернулось. 5:5, 6:9, 7:12. Прием, то самое место, за которое все мы, когда стало известно об отсутствии в составе Анны Маловой и Ирины Воронковой, особенно волновались, начал жутко проседать.

Бельгийки пачками сыпали эйсы. Серджио Бузато перетряхнул почти весь состав, но так и не нашел в команде человека, который добавил бы хоть какой-то надежности в защите. Российская сборная безнадежно потонула в этом сете.

На четвертый бельгийки выходили в совсем другом настроении. Они хорошо прочувствовали слабые места нашей команды и планомерно давили на них. Не сказать, что соперницы играли на топ-уровне, но порядок, как известно, бьет класс. Это правило работало и теперь. Обученная сборная хладнокровно долбила точно по нашим больным местам.

У России был шанс забрать четвертый сет, когда после двух атак Смирновой удалось-таки выйти вперед — 20:19. Но в решающий момент ошиблась Федоровцева. И это нельзя назвать чем-то невероятным. Арина временами играет просто шикарно, и ее потенциал очевиден всем, но не стоит забывать, что ей лишь 17 лет. Ждать в таком возрасте безошибочной игры — наивно и неправильно. Она и так в разы опережает все графики роста. Но все равно еще учится и набирается опыта.

И что теперь?

Тай-брейк — очередной вальс нервов. 1:4, 6:8, но 11:10. Увы, довести дело до важной победы не удалось. Сначала не забила в атаке Федоровцева, а потом дважды подряд та самая Эрботс подачей выбила Смирнову. И Бритт же пайпом поставила точку в этом матче.



Бельгия одержала по-настоящему большую для себя победу. Потому что теперь команда практически наверняка не опустится в группе ниже второго места. Это дает легкую сетку в первом раунде плей-офф и открывает дорогу в четвертьфинал.

А вот Россия теперь в случае поражения от мощной Сербии может рассчитывать только на третью строчку. Это грозит встречей в 1/8 финала с крепкой Хорватией и все той же безумно опасной Сербией — да еще в Белграде — в четвертьфинале.