Впервые без Гончаровой, Фетисовой и Королевой. Как наша женская сборная будет играть на Евро

Серджио Бузато пошел на большие эксперименты.

Для многих это станет неожиданностью — ведь только-только закончилась Олимпиада, — но уже стартовал женский чемпионат Европы. Все дело в пандемии, из-за которой Токио-2020 пришлось перенести на год. А вот двигать Евро некуда физически — в следующем году чемпионат мира. Поэтому волейболистам приходится проводить этот год в очень жестком и насыщенном режиме.

Почему такие большие изменения по составу

Из-за особенностей календаря к нынешнему ЧЕ все относятся по-разному. Какие-то сборные будут играть основой, какие-то — смешанным составом. А вот Россия решилась на большие перемены и резкое омоложение. Впервые за последние шесть лет в обойме не будет ни Наталии Гончаровой, ни Ирины Фетисовой, ни Ирины Королевой. Не сыграют на предстоящем турнире и Ирина Воронкова с Анной Подкопаевой, которые цементировали прием команды на Олимпиаде.

Семь девушек из нашего нынешнего состава моложе 23 лет. А четверым из них — 20 и меньше. Из реально опытных в заявке только Евгения Старцева и либеро Дарья Пилипенко. И все это очень интересно.

— Понимаю, что этот сезон очень сложный для игроков, — объяснил в интервью «Р-спорту» главный тренер женской сборной Серджио Бузато. — Я не хочу, чтобы у них появились проблемы со здоровьем, они очень устали после Олимпиады. Но эта ситуация дает нам шанс посмотреть других игроков, увидеть, кто есть помимо Наташи Гончаровой, узнать, какие у нас перспективы на разных позициях.

В следующем году очень важный турнир — чемпионат мира. Мы хорошо знаем возможности Гончаровой, Фетисовой. А кто еще есть у нас, кто может сменить их при необходимости? Чемпионат Европы — это большой шанс для игроков, которые раньше не были в обойме сборной или не были на первых ролях. Я настроен оптимистично. Будем смотреть, как проявят себя Анна Лазарева, Полина Матвеева, Ксения Смирнова, Юлия Бровкина.

Да, это уже другая команда, не та, что была на Олимпиаде. Хочу от нее больше энтузиазма, чем техники. Технику нужно нарабатывать каждый день, это долгий процесс. Сейчас нужно больше желания биться. Мы снова будем играть с российским флагом, с национальным гимном, это же здорово! Да, у нас мало времени перед чемпионатом Европы, чтобы подтянуть технику в каких-то элементах. Тем не менее считаю, что у нас собралась хорошая команда. Как всегда, у сборной России высокие амбиции. Думаем о попадании на подиум.

Кто главная звезда этой сборной

Посмотреть на возможности российской сборной без многолетних лидеров действительно очень любопытно. Для молодых девчонок это реальный шанс заявить о себе.

Понятно, что больших чудес ждать не стоит. Тем более что у команды была всего неделя сборов перед вылетом на Евро, и сыгрываться придется прямо по ходу турнира. Который, к слову, наша сборная целиком проведет в Белграде. Но дойти до четвертьфинала сборная должна совершенно точно. А там уж будем смотреть.

Главная звезда нынешней сборной — 17-летняя Арина Федоровцева. Она уже в Токио была на передовых ролях. Теперь от нее будет зависеть еще больше. Спортсменка, которая только весной окончила школу, — тот самый человек, вокруг которого будет строиться команда в предстоящем олимпийском цикле. И посмотреть за началом этого процесса можно уже сейчас.

Состав сборной России на чемпионат Европы

Связующие. Евгения Старцева и Полина Матвеева.

Диагональная. Анна Лазарева.

Блокирующие. Юлия Бровкина, Екатерина Енина и Елизавета Котова.

Доигровщицы. Ирина Капустина, Татьяна Кадочкина, Ксения Смирнова и Арина Федоровцева.

Либеро. Тамара Зайцева и Дарья Пилипенко.

Расписание игр группового этапа

20 августа

21.00. Россия — Франция

22 августа

18.00. Россия — Азербайджан

23 августа

18.00. Россия — Бельгия

25 августа

21.00. Сербия — Россия

26 августа

18.00. Россия — Босния

В 1/8 финала выйдут четыре команды из группы.