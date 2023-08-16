Российская волейболистка дебютировала за сборную Италии. Она родилась в Исландии, а в Европу переехала пять лет назад

Антропова — одна из звезд женского чемпионата Европы.

Сага с бывшей российской волейболисткой Екатериной Антроповой подошла к новому рубежу. Девушка оформила документы для смены спортивного гражданства и дебютировала за сборную Италии на чемпионате Европы. Диагональная впервые вышла на паркет в новых цветах на «домашнем» континентальном первенстве. Удержать девушку в России едва ли было возможно. Антропова вообще родилась в Исландии, а на Апеннинском полуострове живет с 2018 года. Какие у Екатерины сейчас перспективы и может ли кто-то еще из российских звезд волейбола пойти по такой же дороге?

Росла в Санкт-Петербурге, а жила в Италии

Говорят, что спортсмен — космополитичная профессия. Сегодня живешь в одной стране, завтра — во второй. Учишься в Америке, тренируешься в Европе, представляешь Россию — порой такие истории вовсе не являются исключениями. Тем не менее случай Екатерины Антроповой все равно выбивается из общей канвы. Будущая диагональная родилась в Исландии — в небольшом городе Акюрейри на севере острова. Как русская девочка оказалась среди заснеженных фьордов? Дело в том, что ее родители тоже были спортсменами. Мама — Ольга Антропова — играла в гандбол. Отец Михаил был баскетболистом. Ему предложили контракт в местном «Тиндастолля», и он согласился приехать в Исландию на пару сезонов. Именно тогда и родилась Екатерина.

Впрочем, долго на северном острове Антроповы не прожили — уже в 2003-м вернулись в Санкт-Петербург. Отец подписал контракт со «Спартаком», мама в это время занималась дочкой и о продолжении своей карьеры не думала. Юную Катю с детских лет стали привлекать к спорту. Начали со спортивной гимнастики для общего развития, потом попробовали и гандбол, и баскетбол. Но Антропова-младшая нашла для себя другое увлечение — волейбол. И быстро в нем преуспела.

На девушку уже в 15 лет стали обращать внимание клубы Суперлиги, а также сборная. Так она входила в расширенный состав нашей юношеской команды на чемпионат Европы среди спортсменок до 16 лет. Тем не менее в первых рядах она не была, поэтому, когда ей предложили стажировку в «Сассуоло», долго не думала. В Италии Екатерина с 2018 года, и за эти пять лет она практически не ездила в Россию.

Фото Global Look Press

Оказалась на виду только в 2021 году

Профессиональная карьера Антроповой стартовала уже на Апеннинах. Сначала была старшая команда «Сассуоло», потом — «Савино Дель Бене». В Италии девушку не воспринимали как легионера. В чемпионате страны она уже четвертый год играет как итальянка. Претензии возникали только у Международной федерации волейбола при попытке заявить Екатерину на еврокубковые турниры. FIVB признала Антропову россиянкой — из-за заявки на юношеский чемпионат Европы. На Екатерину пришлось оформлять трансферную карту, и доигрывала прошлый сезон Антропова уже в статусе иностранного игрока. При этом для себя уже все решила — возвращаться в Россию она не намерена.

«Прожив в России 15 лет, я чувствую себя русской. Однако на спортивном уровне я считаю себя итальянкой, потому что большую часть волейбольных навыков я приобрела в Италии», — объясняла она свое решение в интервью Volley News. — Я считаю, что это справедливо по отношению ко всем людям, которые помогли мне вырасти как игроку. Поэтому в будущем я была бы очень рада играть за сборную Италии».

Весной 2021 года на родителей Екатерины выходил главный тренер российской команды Серджо Бузато и приглашал на сборы в Новогорск. Тогда была найдена уважительная причина — у Антроповой в разгаре был клубный сезон, и она не могла вернуться в Россию, не нарушив клубных обязательств. В то же время семья отнекивалась от вопросов, где видит будущее своей дочери, и ограничивалась фразами о желании предоставить ей лучшее будущее.

Фото Global Look Press

Дали гражданство по упрощенной программе

Если до весны 2022 года Антропова с родителями торговались, пытаясь понять, где у девушки будут лучшие перспективы, то после отстранения российской сборной от международных стартов все стало однозначно. Екатерина обратилась через клуб с просьбой о возвращении спортивного гражданства Италии, а также озаботилась и вопросом полноценной легализации в стране. Обычно это не самый быстрый процесс, однако ради талантливой волейболистки европейская бюрократия пошла на уступки — летом 2023 года она получила гражданство Италии из рук президента Национального олимпийского комитета Джованни Малаго.

Официально паспорт Антроповой выдали за значительные заслуги перед Итальянской республикой. Хотя весомый вклад в итальянский спорт 20-летняя девушка внести еще не успела. Ее сделали итальянкой с очевидным ориентиром на будущее, ведь эксперты называют Екатерину одной из самых перспективных диагональных на континенте.

Она без труда выиграла конкуренцию за позицию в клубе у немки Луизы Липпманн, а также сразу, как только появилась юридическая возможность, вошла в состав сборной Италии на ЧЕ. С середины августа до первых чисел сентября она будет представлять новую для себя сборную на домашнем первенстве — часть матчей пройдет в Италии, часть в Германии, Бельгии и Эстонии. Антропова уже помогла итальянкам одержать стартовую победу в игре против Румынии.

Наверняка Екатерина была бы полезна и российской сборной, однако сейчас важнее не переживать о потере, а думать о том, как удержать тех, кто находится в похожей с Екатериной ситуации — во Франции, Турции и на Балканах целые диаспоры волейболистов из России и стран СНГ.