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Сегодня, 17:15

Итальянка Пьетрини решила играть за Казань. Титулованная волейболистка-красавица не побоялась критики за переезд в Россию

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Волейболистка Элена Пьетрини.
Элена Пьетрини.
Фото Global Look Press
Элена Пьетрини стала новичком «Динамо-Ак Барса».

Ранее талантливая волейболистка Элена Пьетрини выступала исключительно за итальянские клубы и сумела завоевать несколько титулов, в том числе — и в составе национальной сборной. Теперь 23-летняя спортсменка бросила себе новый вызов и перешла в казанское «Динамо-Ак Барс». Для российского клуба это хорошее приобретение: Пьетрини несколько раз признавалась лучшей нападающей-доигровщицей национальной лиги. Да и самой волейболистке будет полезно попробовать себя в сильном зарубежном чемпионате.

Волейбол

Пьетрини родилась в спортивной семье. Ее отец Альберто был профессиональным баскетболистом. А мама Лаура и старшая сестра Джулия играли в волейбол. Так в спорт пришла и Элена — ей было 12 лет. Безусловно, близкие очень помогали юной спортсменке. «Мне очень повезло иметь спортивную семью, которая понимает мои трудности. Они всегда были рядом со мной, мы очень близки», — рассказала о своих родителях Пьетрини.

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Ее профессиональная карьера началась в клубе «Воллейро Казаль-де-Пацци». Но Элена вполне могла стать гимнасткой — ей очень нравился этот вид спорта, заниматься им дальше помешал рост. Пьетрини оказалась слишком высокой для гимнастического помоста. В итоге Элена выбрала волейбол. Но в свободное время от клуба и национальной команды она по-прежнему занимается гимнастикой для улучшения своего физического состояния:

«Мне очень нравится гимнастика, она очень помогла мне, укрепила мускулатуру и решила некоторые проблемы, которые у меня были», — добавила Пьетрини.

Фото Global Look Press

Карьера

К 23 годам Элена успела поиграть в трех итальянских клубах, последним из которых стал «Савино Дель Бене» из Скандиччи, в составе которого она стала бронзовым призером чемпионата Италии-2023, а также выиграла два еврокубка — Кубок вызова в 2022-м и Кубок ЕКВ-2023.

Достижения в сборной Италии у Пьетрини также внушительные, что она даже была удостоена государственной награды — ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», полученной из рук президента страны.

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Элена в составе «Скуадры Адзурры» становилась чемпионкой Европы и победительницей Лиги наций, а также завоевывала и бронзовые, и серебряные медали чемпионата мира. Пьетрини успешно играла и на молодежном уровне.

У итальянской волейболистки настоящий чемпионский характер. Она совершенно не любит проигрывать: «Я прирожденный победитель, никогда не хочу проигрывать. Даже когда я просто играю в карты, то абсолютно точно должна выигрывать. Если не получится, мне будет не по себе», — заявила Пьетрини.

Элена Пьетрини и Давид Паунович.
Фото Соцсети

Россия

Элена стала второй итальянкой в истории «Динамо». В Казани также играла доигровщица Антонелла Дель Коре, которая стала одной из легенд клуба и помогла «Динамо-Ак Барс» выиграть чемпионат страны, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Несмотря на сложную политическую обстановку, Элена не побоялась перебраться в Россию. Пьетрини последовала примеру других: олимпийская чемпионка бразильянка Наталия Перейра выступает в московском «Динамо», турчанка Эбрар Каракурт — за калининградский «Локомотив». А в «Уралочке» — сразу несколько кубинских волейболисток.

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В социальных сетях Элене пишут в основном пожелания удачи на новом месте. Как и в аккаунте ее возлюбленного — баскетболиста Давида Пауновича. Но безусловно, критические комментарии тоже случаются. Такова текущая реальность.

В любом случае от этого трансфера выиграет и клуб, и сама волейболистка, которая очень хороша собой. Элена очень любит моду и каблуки. И даже рассматривает для себя работу в роли модели после спорта. А пока спортсменка заинтригована в зарубежном этапе своей волейбольной карьеры.

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