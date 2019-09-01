Определились все четвертьфиналисты женского чемпионата Европы.

Россия сыграет с Италией, Польша — с Германией, Сербия — с Болгарией, а Турция — с Голландией. Игры пройдут 4 сентября.

Чемпионат Европы

Женщины

1/8 финала

Россия — Бельгия — 3:1 (25:22, 25:15, 21:25, 25:22)

Сербия — Румыния — 3:0 (25:20, 25:17, 25:23)

Голландия — Греция (Гренада) — 3:0 (25:21, 25:23, 25:12)

Германия — Словения — 3:0 (25:21, 25:15, 25:20)

Италия — Словакия — 3:0 (25:20, 25:23, 25:20)

Азербайджан — Болгария — 0:3 (12:25, 16:25, 23:25)

Турция — Хорватия — 3:2 (26:24, 18:25, 31:33, 25:22, 16:14)

Польша — Испания — 3:0 (25:20, 25:20, 25:19)