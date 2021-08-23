Россия — Бельгия: где смотреть матч женского чемпионата Европы по волейболу
16:30
Сегодня, 23 августа, женская сборная России сыграет против Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу-2021.
Начало матча — в 18.00 по московскому времени.
В первой встрече российская команда победила Францию (3:1), во второй обыграла Азербайджан (3:0). Также в группе А играют сборные Сербии и Боснии и Герцеговины.
Матчи этой группы проходят в Белграде (Сербия). В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.
Матч Россия — Бельгия можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Игра»
Читайте также
2
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю