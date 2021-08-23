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Россия — Бельгия: где смотреть матч женского чемпионата Европы по волейболу

16:30
Сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
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Сегодня, 23 августа, женская сборная России сыграет против Бельгии на групповом этапе чемпионата Европы по волейболу-2021.

Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

В первой встрече российская команда победила Францию (3:1), во второй обыграла Азербайджан (3:0). Также в группе А играют сборные Сербии и Боснии и Герцеговины.

Матчи этой группы проходят в Белграде (Сербия). В плей-офф выйдут по четыре команды из группы.

Матч Россия — Бельгия можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Игра»

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Руслан Абушкин все материалы автора

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