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Нидерланды, Сербия и Италия одержали победы на чемпионате Европы

22:50

На чемпионате Европы по волейболу среди женщин завершились матчи игрового дня.

Сборная Нидерландов обыграла команду Румынии (3:1). Сербия выиграла у Бельгии (3:0). Италия в трех партиях переиграла Венгрию.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа D

Нидерланды — Румыния — 3:1 (25:12, 25:27, 25:17, 25:14)

22 августа. Клуж-Напока. «BTarena».

Группа A

Сербия — Бельгия — 3:0 (25:21, 25:21, 25:21)

22 августа. Белград. «Stark Arena».

Группа C

Италия — Венгрия — 3:0 (25:16, 25:15, 25:19)

22 августа. Задар. «Kresimir Cosic Hall».

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Евгений Петров все материалы автора

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