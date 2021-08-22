Нидерланды, Сербия и Италия одержали победы на чемпионате Европы
22:50
На чемпионате Европы по волейболу среди женщин завершились матчи игрового дня.
Сборная Нидерландов обыграла команду Румынии (3:1). Сербия выиграла у Бельгии (3:0). Италия в трех партиях переиграла Венгрию.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа D
Нидерланды — Румыния — 3:1 (25:12, 25:27, 25:17, 25:14)
22 августа. Клуж-Напока. «BTarena».
Группа A
Сербия — Бельгия — 3:0 (25:21, 25:21, 25:21)
22 августа. Белград. «Stark Arena».
Группа C
Италия — Венгрия — 3:0 (25:16, 25:15, 25:19)
22 августа. Задар. «Kresimir Cosic Hall».
Читайте также
Карате от Медведева: в полуфинале против Рублева лучший теннисист России атаковал камеру и ругался матом
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю