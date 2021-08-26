Чемпионат Европы по волейболу среди женщин-2021: расписание и результаты матчей 26 августа

В четверг, 26 августа, завершится групповой турнир чемпионата Европы среди женщин. На турнире будут сыграны четыре матча.

Сборная России после игр против Франции (3:1), Азербайджана (3:0), Бельгии (1:3) и Сербии (2:3) встретится с Боснией.

Чемпионат Европы по волейболу-2021

(время начала матчей московское)

Группа A. Россия — Босния и Герцеговина. 18.00

Группа C. Словакия — Белоруссия. 18.00

Группа A. Бельгия — Франция. 21.00

Группа C. Италия — Швейцария. 21.00

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди женщин-2021 можно посмотреть здесь