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Белоруссия обыграла Словакию и вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу

20:52
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В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Белоруссии победила команду Словакии (3:2).

Белорусская команда набрала семь очков, вышла на третье место в группе С и завоевала путевку в плей-офф. У Словакии четыре очка и пятое место.

Чемпионат Европы. Женщины

Группа C

Словакия — Белоруссия — 2:3 (25:18, 25:23, 23:25, 28:30, 12:15)

26 августа. Задар. «Kresimir Cosic Hall».

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Евгений Петров все материалы автора

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