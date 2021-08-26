Белоруссия обыграла Словакию и вышла в плей-офф чемпионата Европы по волейболу
20:52
В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди женщин сборная Белоруссии победила команду Словакии (3:2).
Белорусская команда набрала семь очков, вышла на третье место в группе С и завоевала путевку в плей-офф. У Словакии четыре очка и пятое место.
Чемпионат Европы. Женщины
Группа C
Словакия — Белоруссия — 2:3 (25:18, 25:23, 23:25, 28:30, 12:15)
26 августа. Задар. «Kresimir Cosic Hall».
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