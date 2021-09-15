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Тренер сборной России по волейболу назвал причины поражения от Польши на ЧЕ-2021

10:55
Сборная России по волейболу. Фото Instagram
Сборная России по волейболу. Фото Instagram
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Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо прокомментировал «СЭ» неудачный матч в четвертьфинале ЧЕ-2021.

14 сентября российская мужская команда уступила в Гданьске полякам со счетом 0:3 и прекратила выступление на турнире.

— Что сейчас на душе? Пустота. Мы могли сделать большее. Нужно было дожимать вторую партию… Нужно немного выдохнуть. Надо бы это сделать. Но, если честно, мне сейчас, наоборот, еще больше хочется работать. Вот после Олимпиады хотелось просто упасть, сил уже не оставалось. А сейчас все по-другому. Совсем. У меня желание — поскорее вернуться и исправиться, быстрее закрыть это поражение позитивными эмоциями.

По самоотдаче у меня нет претензий ни к кому. Но выйти на этот турнир с настроем, как первый раз в жизни, — это сложно. Ты вроде давишь на газ, а ускорения нет. Вот только это не повод спокойно относиться к поражениям. Турниры были, есть и будут. Нельзя говорить, что какие-то неважные и можно их не выигрывать. Каждое поражение — удар. И никак иначе. Другое дело, что нужно его держать.

Полностью интервью Туомаса Саммелвуо читайте на сайте «СЭ»

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Владимир Иванов все материалы автора

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