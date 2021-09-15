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Словения обыграла Чехию и вышла в полуфинал чемпионата Европы по волейболу

21:41
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Сборная Словении победила команду Чехии (3:0) в матче 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 25:21, 25:19, 27:25. В полуфинале словенцы сыграют со сборной Польши, которая ранее в трех партиях победила Россию.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/4 финала

Чехия — Словения — 0:3 (21:25, 19:25, 25:27)

15 сентября. Острава. «Ostravar Arena».

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Евгений Петров все материалы автора

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