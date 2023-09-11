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Сегодня, 01:15

Стали известны все четвертьфинальные пары чемпионата Европы

Сергей Разин
корреспондент
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Сборная Польши стала последним участником четвертьфинала чемпионата Европы среди мужских команд.

Ранее поляки в 1/8 финала обыграли сборную Бельгии со счетом 3:1 (25:16, 25:17, 23:25, 25:22). Четвертьфинальные пары турнира выглядят следующим образом: Словения — Украина, Франция — Румыния, Италия — Нидерланды, Польша — Сербия. Матчи пройдут 11 и 12 сентября.

Чемпионат Европы проходит с 28 августа по 16 сентября в Италии, Болгарии, Северной Македонии и Израиля.

Сборная Польши по волейболу
Сборная Сербии по волейболу
Сборная Словении по волейболу
Сборная Украины по волейболу
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