Связующий сборной Италии Джаннелли признан самым ценным игроком чемпионата Европы
Самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболу среди мужчин стал связующий сборной Италии Симоне Джаннелли, сообщает Twitter Европейской конфедерации волейбола (CEV).
The setter. The Captain. The heart of the team. The MVP of #EuroVolleyM: Simone Giannelli.@Gian__9 @Federvolley #volleyball pic.twitter.com/aoCa2TIK1y— European Volleyball (@CEVolleyball) September 19, 2021
В финале итальянцы победили команду Словении (3:2). Счет в партиях — 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11. Италия стала чемпионом Европы в седьмой раз в своей истории.
25-летний Джаннелли, который также является капитаном команды, впервые выиграл чемпионат Европы впервые в своей карьере. В 2015 году он стал бронзовым призером Евро. Также в составе сборной Италии он был серебряным призером чемпионата мира и Олимпиады.
Также волейболист в 2018 году выиграл клубный чемпионат мира с «Трентино», за который он выступает на протяжении всей карьеры.
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