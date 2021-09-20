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Связующий сборной Италии Джаннелли признан самым ценным игроком чемпионата Европы

01:09
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Самым ценным игроком чемпионата Европы по волейболу среди мужчин стал связующий сборной Италии Симоне Джаннелли, сообщает Twitter Европейской конфедерации волейбола (CEV).

В финале итальянцы победили команду Словении (3:2). Счет в партиях — 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11. Италия стала чемпионом Европы в седьмой раз в своей истории.

25-летний Джаннелли, который также является капитаном команды, впервые выиграл чемпионат Европы впервые в своей карьере. В 2015 году он стал бронзовым призером Евро. Также в составе сборной Италии он был серебряным призером чемпионата мира и Олимпиады.

Также волейболист в 2018 году выиграл клубный чемпионат мира с «Трентино», за который он выступает на протяжении всей карьеры.

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Евгений Петров все материалы автора

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