Главный тренер сборной России не стал увиливать от интервью после тяжелого поражения.

Чемпионат Европы-2021. Мужчины. 1/4 финала.

Россия — Польша — 0:3 (14:25, 24:26, 19:25)

Очки в атаке — 32:39. На блоке — 6:4. Эйсы — 6:4.

Россия: Клюка (14), Воронков (9), Волков (5).

Польша: Леон (14), Курек (14).

Четвертьфинал Евро-2021 получился сокрушительным для России. 0:3 от Польши. Понятно, что главный турнир в году завершился в августе — в Токио. И там наша сборная дошла до финала.

Вот только после поражения в Гданьске никто об этом не думал. Все были подавлены. Потому что планка нашей мужской волейбольной сборной — медали на каждом турнире. Все, что ниже тройки, — неудача. Туомас Саммелвуо разделяет эту философию. Но несмотря на опустошение после разгромного поражения, не стал избегать общения с прессой после матча. Я, кстати, вообще ни разу не видел, чтобы он делал это.

Между нами и Польшей была огромная пропасть в приеме и подаче

— Концовка второго сета — ключевой момент? — вопрос Туомасу.

— Да, мы смягчили атаку поляков и получили свой шанс выйти вперед, но не использовали его. Я не люблю различные «если», и можно долго рассуждать, как могло все перевернуться, выиграй мы ту партию. Пофантазировать можно, да. Но мы не выиграли. В итоге 0:3. И это уже история.

— Мне кажется, после Олимпиады у России в подсознании сидела мысль, что можем позволить себе не выиграть этот турнир. А поляки, вылетевшие в Токио в четвертьфинале, не могли. Они выходили как на последний бой.

— Очень легко так думать. Удобно. Говорить, что у нас были Олимпийские игры, и прикрываться тем финалом. Нет! Так не работает. То серебро нужно отложить. Нельзя всю жизнь оправдываться этой медалью. Лучше сконцентрироваться на том, почему мы не дожали второй сет.

— Было ощущение, что сначала многие потерялись в атмосфере 11-тысячной арены. Поляки весь турнир играли дома и уже привыкли к такому. А у нас первый такой опыт за два года.

— Может быть. Когда тебе свистят, как минимум тратишь больше энергии. Но это точно не причина поражения. У нас опытные игроки, они не раз играли в такой атмосфере. И все мы прекрасно понимали, что нас ждет на этой арене. Но в целом вопрос интересный. Возможно, что-то в этом есть.

— Суперэффективность Леона в атаке стала ключевым фактором матча?

— Мы старались менять игру. Вышли Федор Воронков и Паша Панков, они дали нам энергии. Егор Клюка был очень хорош. Но в целом в игре была огромная пропасть между Польшей и нами на подаче и приеме. А это ключ к успеху. Во второй партии они дали нам шансы, но в первой и третьей партиях у них было по 70 процентов эффективности в атаке.

Надо бы выдохнуть, но мне сейчас хочется еще больше работать

— Вылет Франции, олимпийских чемпионов, в 1/8 финала может быть каким-то утешением?

— Это спорт, и здесь такое бывает. Уверен, они очень хотели выиграть и этот чемпионат Европы. Но иногда только этого — мало. Да, они выбыли раньше нас. Однако мне сейчас от этого не легче.

— Очевидно, что по эмоциям и нам, и Франции на этом турнире было сложно. С олимпийского финала прошел всего месяц. Им просто неоткуда было взяться.

— Возможно. Желание есть. По самоотдаче у меня нет претензий ни к кому. Но выйти на этот турнир с настроем как первый раз в жизни — это сложно. Ты вроде давишь на газ, а ускорения нет. Вот только это не повод спокойно относиться к поражениям. Турниры были, есть и будут. Нельзя говорить, что какие-то неважные и можно их не выигрывать. Каждое поражение — удар. И никак иначе. Другое дело, что нужно его держать.

— Что сейчас на душе?

— Пустота. Мы могли сделать большее. Нужно было дожимать вторую партию...

Нужно немного выдохнуть. Надо бы это сделать. Но, если честно, мне сейчас наоборот еще больше хочется работать. Вот после Олимпиады хотелось просто упасть, сил уже не оставалось. А сейчас все по-другому. Совсем. У меня желание — поскорее вернуться и исправиться, скорее закрыть это поражение позитивными эмоциями.