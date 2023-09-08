Франция и Румыния сыграют в четвертьфинале чемпионата Европы по волейболу
8 сентября завершились первые матчи 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу.
Сборная Франции обыграла Болгарию со счетом 3:0 (25:21, 25:21, 25:15), а Хорватия уступила Румынии — 2:3 (17:25, 20:25, 25:17, 28:26, 12:15).
Французы и румыны 11 сентября сыграют друг против друга в 1/4 финала чемпионата Европы.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
1/8 финала
Франция — Болгария — 3:0 (25:21, 25:21, 25:15)
Хорватия — Румыния — 2:3 (17:25, 20:25, 25:17, 28:26, 12:15)
8 сентября. Варна. «Palace of Culture & Sports»
Новости
20 сен 2021 01:09
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