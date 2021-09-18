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Словения обыграла Польшу и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

21:24
Польша уступила Словении. Фото Twitter
Польша уступила Словении. Фото Twitter
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Сборная Словении победила команду Польши (3:1) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по волейболу мужчин.

Счет в партиях — 17:25, 32:30, 25:16, 37:35 в пользу словенцев. В финале они сыграют с победителем пары Сербия — Италия.

Сборная России на турнире дошла до 1/4 финала, где уступила Польше (0:3).

Чемпионат Европы. Мужчины

1/2 финала

Польша — Словения — 1:3 (25:17, 30:32, 16:25, 35:37)

18 сентября. Катовице. «Spodek».

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Евгений Петров все материалы автора

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