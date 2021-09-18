Словения обыграла Польшу и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу
21:24
Сборная Словении победила команду Польши (3:1) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по волейболу мужчин.
Счет в партиях — 17:25, 32:30, 25:16, 37:35 в пользу словенцев. В финале они сыграют с победителем пары Сербия — Италия.
Сборная России на турнире дошла до 1/4 финала, где уступила Польше (0:3).
Чемпионат Европы. Мужчины
1/2 финала
Польша — Словения — 1:3 (25:17, 30:32, 16:25, 35:37)
18 сентября. Катовице. «Spodek».
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