Италия стала первой страной, которая в один год выиграла футбольное и волейбольное Евро
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Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. В финале итальянцы победили команду Словении (3:2).
Счет в партиях — 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11. Италия стала первой страной, которая выиграла мужской чемпионат Европы как по футболу, так и по волейболу в один год.
Из-за разной очередности проведения соревнований эти турниры ранее в один год не проводились. Это произошло только в 2021 году, так как футбольное Евро-2020 было перенесено из-за коронавируса.
В финале футбольного чемпионата Европы Италия победила Англию (1:1, пенальти — 3:2).
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