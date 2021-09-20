Волейбол
Чемпионат Европы
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Италия стала первой страной, которая в один год выиграла футбольное и волейбольное Евро

00:32
Теги:

Сборная Италии выиграла чемпионат Европы по волейболу среди мужчин. В финале итальянцы победили команду Словении (3:2).

Счет в партиях — 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11. Италия стала первой страной, которая выиграла мужской чемпионат Европы как по футболу, так и по волейболу в один год.

Из-за разной очередности проведения соревнований эти турниры ранее в один год не проводились. Это произошло только в 2021 году, так как футбольное Евро-2020 было перенесено из-за коронавируса.

В финале футбольного чемпионата Европы Италия победила Англию (1:1, пенальти — 3:2).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Дубль Хвана Уй Джо принес «Бордо» победу над «Сент-Этьеном»
Италия обыграла Словению в финале чемпионата Европы по волейболу
На матче киевского «Динамо» фанаты напали на болельщиков команды
Джигурда дебютировал в MMA в 60 лет
Алкоголь и тренировки: почему их не стоит совмещать, влияние спиртного на организм
vs
1
Офсайд