Вербов: «Наивно ожидать одинаково успешного выступления на Олимпиаде и на Евро-2021 по волейболу»

Экс-игрок сборной России по волейболу, а ныне тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов прокомментировал «СЭ» выход россиян в четвертьфинал чемпионата Европы-2021 после победы над Украиной (3:1).

«На этом турнире мы идем в ранге фаворитов, что накладывает определенный отпечаток. Небольшие ожидания, конечно, есть. То, что на данном чемпионате Европы мы не совсем находимся в том ритме, который мы видели на Олимпийских играх, это правда. Этому есть объяснение — слишком мало времени прошло после Олимпиады. Ожидать, что мы и там, и здесь будем играть одинаково хорошо, было очень наивно. Важно, что с точки зрения результатов мы уже в четвертьфинале, но как раз именно с этого этапа начинаются игры с нашими непосредственными соперниками. Посмотрим, в каком мы состоянии с противником, который находится в нашей зоне по рейтингу», — сказал Вербов «СЭ».

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная России обыграла Украину — 3:1 (22:25, 25:16, 25:22, 25:22).

В четвертьфинале турнира россияне сыграют с победителем пары Польша — Финляндия.