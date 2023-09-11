Словения и Франция вышли в полуфинал чемпионата Европы по волейболу
11 сентября завершились два полуфинальных матча мужского чемпионата Европы по волейболу.
Сборная Словении обыграла Украину со счетом 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23), а Франция победила Румынию — 3:0 (25:22, 25:14, 27:26).
В других четвертьфинал сыграют Италия — Нидерланды и Польша — Сербия.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
1/4 финала
Словения — Украина — 3:1 (25:17, 31:29, 21:25, 25:23)
Франция — Румыния — 3:0 (25:22, 25:14, 27:26)
11 сентября. Варна. «Palace of Culture & Sports».
Источник: Таблица чемпионата Европы
Новости
20 сен 2021 01:09
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