Манчини поздравил сборную Италии по волейболу с победой на чемпионате Европы

Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поздравил волейбольную национальную команду с победой на чемпионате Европы.

«Чемпионы Европы! Это итальянское лето! Великие ребята», — написал Манчини в Twitter.

В финале чемпионата Европы сборная Италии победила команду Словении (3:2). Италия стала чемпионом мира по волейболу среди мужчин в седьмой раз в своей истории. Больше побед на европейских чемпионатах только у сборной СССР (12).