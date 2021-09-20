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Манчини поздравил сборную Италии по волейболу с победой на чемпионате Европы

00:18
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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поздравил волейбольную национальную команду с победой на чемпионате Европы.

«Чемпионы Европы! Это итальянское лето! Великие ребята», — написал Манчини в Twitter.

В финале чемпионата Европы сборная Италии победила команду Словении (3:2). Италия стала чемпионом мира по волейболу среди мужчин в седьмой раз в своей истории. Больше побед на европейских чемпионатах только у сборной СССР (12).

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Сергей Разин все материалы автора

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