Манчини поздравил сборную Италии по волейболу с победой на чемпионате Европы
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Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини поздравил волейбольную национальную команду с победой на чемпионате Европы.
«Чемпионы Европы! Это итальянское лето! Великие ребята», — написал Манчини в Twitter.
В финале чемпионата Европы сборная Италии победила команду Словении (3:2). Италия стала чемпионом мира по волейболу среди мужчин в седьмой раз в своей истории. Больше побед на европейских чемпионатах только у сборной СССР (12).
C A M P I O N I D'E U R O P A??— Roberto Mancini (@robymancio) September 19, 2021
Questa ? un'estate italiana!
Grandi ragazzi!!! #EuroVolleyM pic.twitter.com/VEoHSzK6Jy
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