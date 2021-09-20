Италия обыграла Словению в финале чемпионата Европы по волейболу

В финале чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Италии победила команду Словении (3:2).

Игра состоялась в Катовице (Польша). Счет в партиях — 22:25, 25:20, 20:25, 25:20, 15:11 в пользу итальянцев.

Италия стала чемпионом мира по волейболу среди мужчин в седьмой раз в своей истории. Больше побед на европейских чемпионатах только у сборной СССР (12).