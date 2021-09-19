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Италия обыграла Сербию и вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

00:32
Сборная Италии. Фото Twitter
Сборная Италии. Фото Twitter
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Сборная Италии победила команду Сербии (3:1) в матче 1/2 финала чемпионата Европы по волейболу среди мужчин.

Счет в партиях — 29:27, 25:22, 23:25, 25:18 в пользу итальянцев. В финале они сыграют против сборной Словении, которая ранее в четырех партиях победила сборную Польши.

Финальный матч состоится 19 сентября и начнется в 21.30 по московскому времени. В этот же день в 18.30 Польша и Сербия начнут матч за третье место.

Чемпионат Европы. Мужчины

1/2 финала

Сербия — Италия — 1:3 (27:29, 22:25, 25:23, 18:25)

18 сентября. Катовице. «Spodek».

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Евгений Петров все материалы автора

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