Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей плей-офф
12:50
Матчи плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу.
Турнир проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в четырех странах: Польше (Краков, Гданьск и Катовице), Чехии (Острава), Эстонии (Таллин) и Финляндии (Тампере).
Все результаты группового турнира — здесь.
В 1/8 финала сборная России сыграет с Украиной.
Чемпионат Европы по волейболу-2021. Плей-офф
1/8 финала
11 сентября, суббота
Россия — Украина. 18.30 мск.
Польша — Финляндия. 21.30.
12 сентября, воскресенье
Италия — Латвия. 17.00.
Нидерланды — Португалия. 18.30.
Германия — Болгария. 20.00.
Сербия — Турция. 21.30.
13 сентября, понедельник
Словения — Хорватия. 17.00.
Франция — Чехия. 20.00.
Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021
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