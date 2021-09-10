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Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин-2021: расписание и результаты матчей плей-офф

12:50
Сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Сборная России по волейболу. Фото eurovolley.cev.eu
Теги:
Матчи плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу.

Турнир проходит с 1 по 19 сентября 2021 года в четырех странах: Польше (Краков, Гданьск и Катовице), Чехии (Острава), Эстонии (Таллин) и Финляндии (Тампере).

Все результаты группового турнира — здесь.

В 1/8 финала сборная России сыграет с Украиной.

Чемпионат Европы по волейболу-2021. Плей-офф

1/8 финала

11 сентября, суббота

Россия — Украина. 18.30 мск.

Польша — Финляндия. 21.30.

12 сентября, воскресенье

Италия — Латвия. 17.00.

Нидерланды — Португалия. 18.30.

Германия — Болгария. 20.00.

Сербия — Турция. 21.30.

13 сентября, понедельник

Словения — Хорватия. 17.00.

Франция — Чехия. 20.00.

Расписание и результаты всех матчей чемпионата Европы по волейболу среди мужчин-2021

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Руслан Абушкин все материалы автора

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