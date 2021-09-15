Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо прокомментировал «СЭ» вылет нашей команды в четвертьфинале чемпионата Европы в Гданьске.

Серебряные призеры Олимпиады-2020 не сумели навязать борьбу полякам и уступили со счетом 0:3.

— Говорить, что у нас были Олимпийские игры и прикрываться тем финалом? Нет! Так не работает. То серебро нужно отложить, — считает Саммелвуо. — Нельзя всю жизнь оправдываться этой медалью. Лучше сконцентрироваться на том, почему мы не дожали второй сет. В игре была огромная пропасть между Польшей и нами на подаче и приеме. А это ключ к успеху. Во второй партии они дали нам шансы, но в первой и третьей партиях у них было по 70 процентов эффективности в атаке. Когда тебе свистят, как минимум тратишь больше энергии. Но это точно не причина поражения. У нас опытные игроки, они не раз играли в такой атмосфере. И все мы прекрасно понимали, что нас ждет на этой арене.

Полностью интервью Туомаса Саммелвуо читайте на сайте «СЭ»