Сборная Польши выиграла матч за 3-е место чемпионата Европы по волейболу
20:10
Сборная Польши выиграла матч за 3-е место домашнего чемпионата Европы по волейболу. Поляки в трех сетах победили команду Сербии — 25:22, 25:16, 25:22.
Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы поляки также заняли третьего место.
В финале нынешнего турнира сыграют команды Словении и Италии.
Волейбол
Чемпионат Европы. Мужчины
Матч за 3-е место
Польша — Сербия — 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)
19 сентября. Катовице. «Spodek».
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