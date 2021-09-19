Сборная Польши выиграла матч за 3-е место чемпионата Европы по волейболу

Сборная Польши выиграла матч за 3-е место домашнего чемпионата Европы по волейболу. Поляки в трех сетах победили команду Сербии — 25:22, 25:16, 25:22.

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы поляки также заняли третьего место.

В финале нынешнего турнира сыграют команды Словении и Италии.

Волейбол

Чемпионат Европы. Мужчины

Матч за 3-е место

Польша — Сербия — 3:0 (25:22, 25:16, 25:22)

19 сентября. Катовице. «Spodek».