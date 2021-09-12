На мужском чемпионате Европы россияне прошли украинцев в первом раунде плей-офф и сыграют в четвертьфинале с поляками.

Матч 1/8 финала мужского чемпионата Европы по волейболу закончился волевой победой россиян со счетом 3:1. Наша команда уступила в первой партии, сравнительно легко победила во второй, переломила в свою пользу ход неудачно складывавшегося третьего сета и удержала преимущество в четвертом. По большому счету — логичный исход матча, с учетом того что Россия даже в ослабленном составе — одна из топовых мужских команд мира, а украинцы — крепкий европейский середняк. На групповом этапе Плотницкий и К ? потерпели сухие поражения от Сербии и Польши и навряд ли могли рассчитывать на чудо в поединке с россиянами.

Тем не менее, учитывая сложные отношения между нашими странами, матч вызвал немалый ажиотаж в соцсетях и в комментариях под публикациями СМИ. Если убрать все оскорбления на национальной почве и политические выпады, основная мысль комментариев — украинцы провели неплохую для себя встречу, заставили нервничать фаворита, но их уровень мастерства оставляет желать лучшего. При этом россияне сейчас не в лучшей форме, и во вторник в четвертьфинальном матче против поляков (он также пройдет в Гданьске) нашим волейболистам придется очень тяжело. «СЭ» собрал некоторые наиболее интересные комментарии на нашем сайте и на сайте sport.ua.

<br>

Тяжеловато дается обновление команды

Дмитрий Мыснык: Все очень просто. Из старых остался только Клюка, а так — одна неопытная молодежь с кучей ошибок. Были Михайлов, Волков, Зайцев, разорвали бы.

Док: Вполне ожидаемая (в силу невысокого класса украинских спортсменов) дежурная победа и даже одна проигранная партия читалась. Уровень готовности наших физкультурников мог бы быть и повыше, но, как говорится, что имеем. Разве что Егор Васильевич на месте диагонального очень приятно удивляет на фоне остальных. Уверен, что во вторник шансов против поляков (как бы ни было удивительно сие в отношении вице-чемпионов Олимпийских игр) практически нет — даже одна партия будет как праздник.

Pavel0904: Мне все это совсем не понравилось. Связки постоянно чудят, центры ни разу не остановили первый темп, такое количество брака на подаче никакими эйсами не компенсировать. Четвертый сет — вообще комедия взаимных ошибок. Тревожненько перед Польшей. Играем очень медленно и предсказуемо. С идеальной доводки, что большая редкость, первый темп, в остальных случаях — высокая передача в края. Причем удивительным образом даже такие передачи оказываются неудобными, отсюда такое количество скидок, обманов, накатов вместо силовой атаки. В результате что в доигровке, что в диагонали стучимся в организованный блок, ну а страховать мы никогда не умели. Пайп — по очень большим праздникам, других комбинаций нет в принципе. Да и блок, наше все, куда-то подевался. Такая тактика уже погубила женский волейбол, мужской на очереди.

Гаттузо Крут: Хорошо для команды, что такой упорный матч провели. Победа в таком добавляет уверенности и сил. Уверен, что с Польшей будет заруба, шансы 50 на 50.

Vladmad 75 : Тяжеловато нам обновление команды дается. И даже несмотря на запредельную мотивацию хохлов, все-таки уровень несопоставим. Но главное, что ребята не дрогнули и проявили характер. Осталось то же самое сделать в матче с поляками.

Сэкономили 10 лямов

Brutal2015: Очень достойное выступление сборной Украины как в чемпионате в целом, так и в этом матче — в частности. Вице-чемпиона только что прошедшей Олимпиады обыграть пока не можем, но здорово потрепать им нервы и заставить играть на полную катушку уже смогли.

Elaiz: Играли плохо, русские вообще не играли, иллюзию борьбы не нужно принимать за мифический прогресс.

Александр Пышненко: Потренировались на будущее. Полякам не составит особого труда отправить рашинцев домой, вслед за нашими.

Abdulla: Большое спасибо украинским волейболистам, на 10 сэкономленных лямов можно не одну спортивную школу обеспечить инвентарем. Наконец-то за пять игр выиграли хоть один сет, за что большое спасибо российским волейболистам, игравшим на расслабоне.

rugby1970: Угису и его парням — громадное спасибо! Да, много ошибок, есть над чем работать, но это был бой! Не то что у девочек с их болгарским недоразумением и группой туристок.

Attila Hun: Партию затащили, и то хорошо. Результат был предсказуем. Хотя сыграли не очень, если честно. Флоутер Яковлева принять не могли. Мастерства не хватает. Подача не летела (кроме первого сета, где Плотницкий своей подачей, по сути, выиграл сет). Ослабленный соперник тоже сыграл плохо и давал много шансов. Поляки уверенно обыграют Россию в следующем раунде.