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В Госдуме отреагировали на вылет сборной России по волейболу с Евро-2021 после поражения от Польши

11:32
Сборная России по волейболу. Фото cev.eu
Сборная России по волейболу. Фото cev.eu
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» вылет мужской сборной России по волейболу с чемпионата Европы-2021 после поражения от сборной Польши со счетом 0:3.

«Команда была не готова, к сожалению. Проиграли в одни ворота, но это спорт. Неплохо играли весь турнир, но против поляков выглядели не очень убедительно. Поляки были сильнее на голову, что и было видно. Надо анализировать и делать выводы», — сказал Свищев «СЭ».

Счет в партиях — 25:14, 26:24, 25:19 в пользу поляков. В полуфинале Польша сыграет с победителем пары Чехия — Словения.

Ранее в интервью «СЭ» главный тренер российской команды Туомас Саммелвуо отметил огромную пропасть между Польшей и его командой на подаче и приеме.

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Данил Алешин все материалы автора

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