Украинцам пообещали 10 миллионов гривен за победу. И они устроили России сумасшедшую бойню в Гданьске

Наша сборная — первый четвертьфиналист Евро. Но это было на грани.

Чемпионат Европы -2021. Мужчины. 1/8 финала

Россия — Украина — 3:1 (21:25, 25:16, 25:22, 25:22)

Россия: Клюка (21), Волков (14), Подлесных (11).

Украина: Семенюк (14).

Очки в атаке — 53:42. На блоке — 7:10. Эйсы — 8:5.

Матч, который вызывал огромный ажиотаж, превзошел все ожидания в спортивном отношении. Игра между Россией и Украиной стала настоящей бойней. Наши были безусловными фаворитами, однако парни в желтых футболках оказали мощнейшее сопротивление команде Туомаса Саммелвуо.

— Поляки наверняка будут болеть за Украину, — предположил накануне в интервью Хsport президент ФВУ Максим Мельник. — Во-первых, из-за их особой любви к россиянам, а также из-за того, что в четвертьфинале они для своей сборной наверняка хотят видеть Украину. Но мы хотим преподнести сюрприз и выиграть. Почему нет? В составе россиян нет Михайлова. Их сборная на Евро не такая сильная, как на Олимпиаде. Для нас это шанс. Напряжение высокое, но волнения нет. Думаю, ажиотаж уже приличный, у матча такая громкая вывеска и он затмил бы даже президентские дебаты.

Параллельно всплыла новость. Федерация волейбола Украины объявила, что нашлись спонсоры, которые готовы выделить команде 10 миллионов гривен (чуть больше 27 миллионов рублей) в случае выхода в четвертьфинал. Сумма — ощутимая.

Ледяной душ в начале

Что именно замотивировало украинцев на этот матч, можно только догадываться. Но вышли они реально как на последний бой. Плюс сотня-другая болельщиков с сине-желтыми флагами вела себя очень громко. Поляки, к слову, вопреки прогнозам Мельникам наблюдали за игрой нейтрально. Никакого негатива к России не было.

Зато украинцы сходили с ума от радости после первого сета. Кричали про славу героям и плясали так, как будто участвовали в кастинге шоу «Танцы». Понять их несложно: они выиграли партию. Горели 10:14, но подтянулись, а в концовке внезапно вырвались вперед. 21:25.

Чтобы вы понимали: за всю историю Украина не выигрывала у России ни единого сета. А тут — сходу!

Наши ответили разгромом во второй. Бушевал Егор Клюка. И это весьма кстати. Потому что в случае чего менять его было бы просто некем — на тренировке в пятницу травму получил Кирилл Клец, наш единственный номинальный диагональный. Вместо него в Гданьск в ближайшее время приедет Максим Жигалов.

Дальше — Польша?

Третья партия стала ключевой. Украинцы начали его с двух чехлов. В результате чего по блокам стало 8:1 в их пользу. И наш провал в этом элементе стал одним из залогов такой нервной игры.

При 5:8 в сетку подал Панков, и Туомас тут же заменил его на Кобзаря. Саммелвуо выпустил Павла в стартовом составе во многом из-за его убийственной подачи, но у связующего игра в этот день не пошла. Да и при минус четыре нужно уже было что-то менять.

10:14, 15:17, 19:20. К концовке украинцы подошли с небольшим, но все-таки преимуществом. И это очень сильно напрягало. 1:2 — это не просто опасно. На грани от вылета.

Но очень вовремя включил режима монстра в атаке Клюка, невероятно важный эйс выполнил Иван Яковлев, а Кобзарь решился на неочевидную скидку. Прошла! 25:22.

Однако украинцы даже после такого не опустили руки. Повели в четвертом сете 12:10, пластались по площадке так, что нельзя было не оценить. Игра смотрелась. Благо, и россияне были на подъеме. Пошли блоки, полетели подачи. В итоге ожидаемая, но безумно тяжелая победа — 3:1.

Дальше будет только хуже. Впереди четвертьфинал с победителем матча Польша — Финляндия. Кто выиграет в этой игре, вы сами понимаете. Так что во вторник нам играть с хозяевами при 11,5 тысячах зрителей, которые будут отчаянно болеть за своих.