Украинцы после матча с Россией пели гимн на ужине. Но игра прошла под знаком взаимного уважения

Каким получился фон вокруг самого ажиотажного матча на волейбольном Евро.

Волейбол стал примером того, что Россия и Украина могут спокойно уживаться на одной спортивной арене, несмотря на всю политическую подоплеку.

Никто не знал, чего ожидать от этого матча. Все-таки две страны на больших турнирах не сходились давно. Да еще и матч в Гданьске, где живут и работают десятки тысяч украинцев. Многие из них, к слову, пришли на игру. Но, вопреки возможным ожиданиям, вели они себя вполне уважительно.

Боление за своих, а не против России

Все стояли, когда звучал российский гимн. Не было никакого свиста или гула в адрес наших игроков. Поляки были нейтральны и просто дожидались матча своей сборной, которая выступала позже, а украинцы топили очень шумно, но это было именно боление за своих, а не против России.

Абсолютно нормально реагировали друг на друга сами команды. Все здоровались друг с другом, кто знаком — могли перекинуться парой слов. После матча наш генменеджер Сергей Тетюхин общался о чем-то с президентом Федерации волейбола Украины Максимом Мельником — никаких проблем.

Непонятно, почему такого же не может быть во всех видах спорта. И как получается, что Ярославе Магучих постоянно приходится оправдываться за фото, на которых есть Мария Ласицкене. Даже если помимо россиянки там еще пять человек. Почему-то вокруг 19-летней легкоатлетки пропагандисты и политики вьются коршунами.

Просто нужно показывать свою игру

Волейболисты в этом смысле — как в другом мире. Дмитрий Виецкий, один из лидеров сборной, без проблем остановился в микст-зоне, хотя я был в экипировке российской сборной.

— Игра получилась хорошей, но у меня сейчас больше негативных эмоций, — признался он. — Могли выигрывать. И настраивались на это. Обидно. В третьей партии долго не могли сняться в одной расстановке, была такая же ситуация в четвертой. Мы можем играть с такими командами, у нас все для этого есть. Просто нужно показывать свою игру.

10 миллионов гривен за победу в этом матче? У меня настроя хватало только из-за того, что мы играли против хорошего соперника. Подстегивала мысль о возможном выходе в четвертьфинал. Это реально важно. А призовые... Ну, наверное, и они добавили немного мотивации. Политический фон? Я не знаю. Вот в это стараюсь не вникать.

Ненавижу, когда политика вмешивается в спорт

Полностью аполитична была и российская сборная.

— Мне не нравился дополнительный ажиотаж, который нагнетали перед матчем, — признался Егор Клюка. — Ненавижу, когда политика вмешивается в спорт и все выходит за рамки площадки. Для меня было важно, чтобы у нас с соперником было взаимное уважение, и мы показали красивую игру. У нас нет никаких проблем с игроками украинской сборной и меня это очень это радует.

Наша сборная после матча даже в неформальной обстановке обсуждала исключительно игровые эпизоды. Про соперника точно сказать не могу. Они, кстати, в какой-то момент за ужином всей командой начали петь гимн Украины. С чем это было связано, я не понял. Но какими способами настраивается сборная и как работает над командным духом — это ее личное дело. Если, конечно, при этом не пересекается черта и сохраняется уважение к другой команде.

В волейболе оно было точно. И хорошо бы, чтобы такое отношение перенеслось на все остальные турниры. Только представьте, какой спортивный интерес вызвал бы матч наших футбольных сборных.