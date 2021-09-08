Украина обыграла Бельгию и пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы по волейболу
02:06
Сборная Украины победила команду Бельгии (3:1) в матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин. Счет в партиях — 25:27, 25:23, 25:18, 25:23.
Благодаря этой победе украинцы обеспечили себе место в 1/8 финала. Они набрали семь очков и занимают третье место в группе А. У бельгийцев четыре очка и четвертое место.
Соперником украинцев, которые уже точно станут третьими в группе, может стать сборная России. Для этого россиянам нужно занять второе место в группе С.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа A
Украина — Бельгия — 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23)
7 сентября. Краков. «Tauron Arena».
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