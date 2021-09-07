Хорватия в пяти партиях обыграла Эстонию на чемпионате Европы
22:55
В матче группового турнира чемпионата Европы по волейболу среди мужчин сборная Хорватии победила команду Эстонии (3:2).
Счет в партиях — 20:25, 22:25, 25:18, 26:24, 15:9. Хорваты набрали четыре очка и занимают третье место в группе D. У эстонцев три очка и последнее, шестое место.
Чемпионат Европы. Мужчины
Группа D
Хорватия — Эстония — 3:2 (20:25, 22:25, 25:18, 26:24, 15:9)
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