Стал известен окончательный состав мужской сборной России на чемпионат Европы

Объявлена официальная заявка мужской сборной России на чемпионат Европы, сообщает сайт ВФВ.

Связующие: Игорь Кобзарь («Зенит» Санкт-Петербург), Павел Панков («Динамо»).

Диагональные: Федор Воронков («Зенит» Санкт-Петербург), (Кирилл Клец («Енисей»).

Блокирующие: Илья Власов («Динамо»), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Иван Яковлев («Зенит» Санкт-Петербург).

Доигровщики: Ярослав Подлесных («Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Егор Клюка («Зенит» Санкт-Петербург), Павел Тетюхин («Белогорье»).

Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Валентин Голубев («Зенит-Казань»).

Чемпионат Европы по волейболу стартует 1 сентября и пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.

Российская команда под руководством Туомаса Саммелвуо в группе сыграет в финском Тампере и начнет выступление на турнире 2 сентября матчем с Турцией.