Стал известен окончательный состав мужской сборной России на чемпионат Европы
Объявлена официальная заявка мужской сборной России на чемпионат Европы, сообщает сайт ВФВ.
Связующие: Игорь Кобзарь («Зенит» Санкт-Петербург), Павел Панков («Динамо»).
Диагональные: Федор Воронков («Зенит» Санкт-Петербург), (Кирилл Клец («Енисей»).
Блокирующие: Илья Власов («Динамо»), Артем Вольвич («Зенит-Казань»), Ильяс Куркаев («Локомотив»), Иван Яковлев («Зенит» Санкт-Петербург).
Доигровщики: Ярослав Подлесных («Динамо»), Дмитрий Волков («Зенит-Казань»), Егор Клюка («Зенит» Санкт-Петербург), Павел Тетюхин («Белогорье»).
Либеро: Евгений Баранов («Динамо»), Валентин Голубев («Зенит-Казань»).
Чемпионат Европы по волейболу стартует 1 сентября и пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии.
Российская команда под руководством Туомаса Саммелвуо в группе сыграет в финском Тампере и начнет выступление на турнире 2 сентября матчем с Турцией.
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