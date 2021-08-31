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Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по волейболу

14:38

Сборная России по волейболу объявила состав на чемпионат Европы, который пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, информирует сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

В состав вошел сын олимпийского чемпиона 2012 года Сергея Тетеюхина — Павел Тетюхин.

Полностью состав выглядит следующим образом:

связующие — Игорь Кобзарь, Павел Панков;

диагональные — Федор Воронков, Кирилл Клец;

блокирующие — Артем Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев;

доигровщики — Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин;

либеро — Евгений Баранов, Валентин Голубев.

Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября.

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