Стал известен состав мужской сборной России на чемпионат Европы по волейболу
14:38
Сборная России по волейболу объявила состав на чемпионат Европы, который пройдет в Польше, Финляндии, Чехии и Эстонии, информирует сайт Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
В состав вошел сын олимпийского чемпиона 2012 года Сергея Тетеюхина — Павел Тетюхин.
Полностью состав выглядит следующим образом:
связующие — Игорь Кобзарь, Павел Панков;
диагональные — Федор Воронков, Кирилл Клец;
блокирующие — Артем Вольвич, Илья Власов, Иван Яковлев, Ильяс Куркаев;
доигровщики — Егор Клюка, Дмитрий Волков, Ярослав Подлесных, Павел Тетюхин;
либеро — Евгений Баранов, Валентин Голубев.
Чемпионат Европы пройдет с 1 по 19 сентября.
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