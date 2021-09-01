Павел Тетюхин поделился ожиданиями от первого матча на чемпионате Европы

Дебютант сборной России по волейболу Павел Тетюхин поделился ожиданиями от первого матча на Евро и об атмосфере в команде.

«Отлично долетели. Перелет был недолгий, затем небольшая поездка на автобусе до города и мы на месте! Очень жду стартовый матч, потому что он должен стать дебютом. Немного волнительно, но я уверен, все будет хорошо. Атмосфера очень хорошая, рабочая. Команда в хорошей форме. Приняли хорошо, большинство парней и так знал, поэтому с адаптацией никаких проблем не было», — цитирует Тетюхина Telegram-канал ОКР.

Российская команда под руководством Туомаса Саммелвуо в группе сыграет в финском Тампере и начнет выступление на турнире 2 сентября матчем с Турцией.