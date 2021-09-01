Волейбол
Чемпионат Европы
Мужчины
Новости
Статьи Таблицы Календарь
Новости   //    Волейбол   //    Чемпионат Европы   //    Мужчины

Павел Тетюхин поделился ожиданиями от первого матча на чемпионате Европы

21:02
Теги:

Дебютант сборной России по волейболу Павел Тетюхин поделился ожиданиями от первого матча на Евро и об атмосфере в команде.

«Отлично долетели. Перелет был недолгий, затем небольшая поездка на автобусе до города и мы на месте! Очень жду стартовый матч, потому что он должен стать дебютом. Немного волнительно, но я уверен, все будет хорошо. Атмосфера очень хорошая, рабочая. Команда в хорошей форме. Приняли хорошо, большинство парней и так знал, поэтому с адаптацией никаких проблем не было», — цитирует Тетюхина Telegram-канал ОКР.

Российская команда под руководством Туомаса Саммелвуо в группе сыграет в финском Тампере и начнет выступление на турнире 2 сентября матчем с Турцией.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Школьник поправил Путина в разговоре о Северной войне
Грибник нашел тело раздетого новорожденного ребенка в Московской области
В Турции с 6 сентября введут новые ограничения для туристов
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд