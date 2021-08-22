Полетаев не сыграет на Евро. Основным диагональным может стать доигровщик Егор Клюка
12:00
В сентябре стартует мужской чемпионат Европы по волейболу. Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко в интервью «СЭ» рассказал о непредвиденных изменениях в составе. Виктор Полетаев, который должен был стать основным диагональным в отсутствии Максима Михайлова, из-за травмы не сможет помочь команде.
«У нас там, видимо, не будет Полетаева. У Вити воспаление ахиллового сухожилия. Предполагаю, что в диагонали будет играть Егор Клюка. К олимпийскому составу добавятся Антон Семышев, который себя великолепно проявил в клубном сезоне, Илья Власов, Кирилл Клец и Максим Жигалов», — сообщил Шевченко.
Чемпионат Европы стартует 1 сентября.
Читайте также
4
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю